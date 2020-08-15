На Куштау произошла стычка между активистами и сотрудниками ЧОП

Фото: группа "Куштау Онлайн"

Сегодня утром около шихана Куштау произошла стычка между активистами, призывающими отказаться от разработки горы, и сотрудниками ЧОП. Последние пытались обеспечить проезд техники в лесную зону для проведения работ и последующей разработки.

Сами активисты в телеграм-каналах сообщают, что их пытаются вытеснить с территории палаточного лагеря. Судя по фото и видео с места событий, охранники действительно окружили активистов и вынуждают последних отойти назад, чтобы пропустить вперед тяжелую технику.

Как сообщает «Башинформ», на место для проверки выехали члены Совета по правам человека.