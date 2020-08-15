«Бардак в центре города!»: уфимцев возмутила уличная торговля возле популярного фонтана

Фото: соцсети

Уфимцы обсуждают в соцсетях изменения, постигшие сквер возле фонтана «Семь девушек». Часть его территории, по словам горожан, «захватили» торговцы. Местные жители опубликовали в Сети фотографию, на которой видно, что в сквере действительно стоят лотки с товарами для детей, работает прокат машинок, а поблизости пасутся пони.

- Фонтан «Семь девушек» превратили в рынок, эти ребята совсем обнаглели, три скамейки заняли под торговлю! - возмущается автор поста.

Присутствие животных в центре города уфимцев также не обрадовало. По их словам, от пони исходит специфический запах, да и лошадиный навоз на площади не способствует приятному семейному отдыху.

- Вонь стоит, бардак в центре города! - негодует пользователь.

Напомним, ранее горожане уже жаловались властям, но по поводу другого фонтана. Уфимцев возмутило аморальное поведение отдыхающих у фонтана «Танцующие журавли».