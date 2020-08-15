Трамвайные пути в Уфе перенесут ради безопасности пассажиров

Теперь пассажирам не придется бросаться под колеса автомобилей при выходе из трамвая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Уфы приняли решение перенести трамвайные пути, расположенные посередине проезжей части, на обочину. Об этом накануне сообщил начальник управления транспорта города Ильдар Юланов.

По словам чиновника, это решение связано с вопросами безопасности. Сейчас пассажиры выходят из трамвая на оживленную дорогу. Из-за плотного потока многие водители не видят остановившийся трамвай и пешеходы буквально бросаются им под колеса.

Пути перенесут на улицах Революционной, Менделеева и Трамвайной. О сроках масштабной реконструкции пока ничего неизвестно.