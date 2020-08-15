В Уфе ограничат движение на улице Менделеева

Водителям стоит заранее просчитывать маршрут Фото: Рустем АХУНОВ

Одна из самых загруженных улиц Уфы рискует стать еще более проблемной. С 17 по 30 августа дорожники ограничат движение на улице Менделеева. Об этом водителей предупреждает пресс-служба городской мэрии.

«Для движения общественного транспорта будет открыта дополнительная полоса на проезжей части», уточнили в администрации.

Ограничение движения пришлось вводить из-за строительных работ рядом с домом №1. Рабочие планируют за две недели возвести водопроводную камеру на городском водоводе по улице Менделеева.