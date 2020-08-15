Посадил самолет на поле. Пилот совершил вынужденную посадку под Уфой

Фото: пресс-служба прокуратуры на транспорте

Вчера, 14 августа, легкомоторный самолет вынужденно сел на поле около уфимского аэропорта. Воздушное судно вылетело из Красного Кута в сторону Первушино. По неизвестным пока причинам пилот принял решение срочно сажать самолет.

Как сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры Поволжья, на борту судна находились два человека, никто из них не пострадал. На место выехали следователи, которым и предстоит узнать причину аварийной посадки.

Стоит отметить, что легкомоторные самолеты сконструированы так, что посадка на поле для опытного пилота не должна представлять серьезной опасности.