В Башкирию придут дожди и ливни

Пасмурная погода не радует уфимцев с начала августа Фото: Рустем АХУНОВ

На следующей неделе в Башкирию вновь придут затяжные дожди. Об этом жителей региона предупреждают синоптики. Специалисты считают, что ливни зарядят в Уфе с выходных и продлятся всю неделю.

Самым главным испытанием для жителей Башкирии могут стать не сами дожди, а похолодание до осенних +10, в том числе и днем. О возвращении летней погоды синоптики говорят с осторожностью. Потеплеть может к концу недели.

Уфу и Башкирию заливает дождями с начала августа. Впрочем, ливни региону были просто необходимы, учитывая то, что в июле стояла жара. Накануне, напомним, глава региона Хабиров ввел режим ЧС в 16 районах республики из-за засухи.