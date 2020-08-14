В Уфе осудят адвоката, который пообещал своей подзащитной за 1,5 млн рублей избежать наказания

В разговоре со следователями адвокат сразу признала свою вину Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стали известны подробности громкого скандала, произошедшего в адвокатских кругах Уфы. Напомним, что виновница ДТП, которая в мае прошлого года насмерть переехала 9-летнего велосипедиста, обвинила своего адвоката в мошенничестве и потребовала вернуть 1,5-миллионный гонорар.

Как рассказали в пресс-службе регионального Следкома, женщина расссказала, что наняла адвоката, а та сразу заявила, что за все приходится платить. Поэтому помимо положенного гонорара нужно передать ей миллион рублей, который защитница бы передала в прокуратуру и в суд, чтобы обеспечить приговор с условным сроком. В суде первой инстанции виновница смертельной аварии действительно отделалась условным сроком, но прокуратура обжаловала столь мягкое решение суда, подав аппеляцию. Тогда адвокат потребовала у своей подзащитной еще 600 тысяч рублей, чтобы «занести кому надо», но на этот раз подсудимая все же получила реальный срок в колонии-поселении, хоть и с отсрочкой наказания. Возмущенная подобным приговором, женщина обвинила своего адвоката в мошенничестве и подала на нее в суд.

- Обвиняемая признала свою вину полностью. С целью обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемой наложен арест. Следователем внесено представление в адрес Президента Адвокатской палаты Башкирии с целью проведения дисциплинарного производства в отношении обвиняемой, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Уголовное же дело было передано в Советский районный суд для рассмотрения по существу.