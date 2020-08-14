В Башкирии некоторым льготникам перестанут компенсировать расходы на оплату «коммуналки»

Компенсацию могут продолжить выплачивать при наличии долга, однако для этого нужно заключить соглашение с начисляющими плату организациями

В Башкирии с сентября 2020 года льготникам перестанут компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг, если у них есть задолженности. Это связано с принятыми 1 июля поправками в жилищный кодекс.

«Имеющим задолженность по оплате ЖКУ льготникам необходимо погасить ее либо заключить соглашения о погашении долга с организациями, начисляющими плату», – пояснили в Минтруде республики. В ведомстве подчеркнули, что «соглашение заключается с каждой организацией, перед которой у гражданина имеется задолженность».

До 10 сентября жители, у которых есть задолженности по оплате «коммуналки», получат соответствующие уведомления. Выплата ежемесячной денежной компенсации должникам будет возобновлена при наличии соглашения.