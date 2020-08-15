В Башкирии родители нашли тело 17-летней дочери в бане

Сейчас следователям предстоит выяснить обстоятельства трагедии и выяснить, что толкнуло девушку на такой шаг.

В Бурзянском районе Башкирии в деревне Новосубхангулово покончила с собой 17-летняя девушка. Ее бездыханное тело родители обнаружили в собственной бане. Об этом «КП – Уфа» сообщил собственный источник.

Известно, что подросток в этом году окончила 1 курс УТЭК. С места происшествия правоохранители изъяли сотовый телефон и веревку. Записку несчастная не оставила.

Сейчас следователям предстоит выяснить обстоятельства трагедии и выяснить, что толкнуло девушку на такой шаг. По данному факту начато разбирательство.