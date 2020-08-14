В Башкирии на рабочем месте трагически погиб 27-летний мужчина

В данный момент идет разбирательство, подробности уточняются.

13 августа вечером на трассе Уфа-Оренбург произошел трагический случай – на рабочем месте погиб 27-летний мужчина. Как сообщил собственный источник «КП – Уфа», молодой человек оказался под колесами КамАЗа.

Известно, что 35-летний водитель большегруза при движении задним ходом для отгрузки срезанного асфальтного покрытия на обочину, не заметил своего коллегу и наехал на дорожного рабочего. К сожалению, травмы были настолько серьезные, что мужчина погиб на месте.

В данный момент идет разбирательство, подробности уточняются.