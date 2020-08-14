В Уфе появится новый детский сад на 180 мест

Фото: Госстрой РБ

В уфимском микрорайоне «Яркий» совсем скоро появится новый детский сад, рассчитанный на 180 мест. Как рассказали в пресс-службе Госсторя Башкирии, государственным заказчиком проекта выступает Управление капитального строительства республики.

Строительство дошкольного учреждения началось еще в прошлом году, строители обещают закончить проект уже к концу этого года. Сейчас там идут работы по отделке фасада здания, внутренней отделке, прокладываются инженерные сети. На территории садика будут установлены детские площадки с безопасным резиновым покрытием, так что воспитанники могут там бегать и играть, а воспитатели не переживать за разбитые коленки. Общая площадь нового детского сада составит около трех тысяч квадратных метров, которые разделят на 8 групп, включая ясли.

- Всего в 2020 году в Башкирии в рамках национального проекта «Демография» планируется построить 24 детских сада, - добавили в пресс-службе регионального Госстроя.