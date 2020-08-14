«Я вообще не пил. Я вообще непьющий человек» – пьяный водитель после ДТП в Уфе, где погибли три человека

фото: ГИБДД РБ

ГИБДД опубликовала видео допроса пьяного водителя Toyota Land Cruiser, который стал участником смертельного ДТП в Уфе, где погибли три человека. На записи 38-летний мужчина с трудом отвечает на вопросы инспектора и путается в показаниях.

«Не знаю, сколько [выпил]. Пол-литра. Водки. Сверху вниз спускался. Походу заснул», – говорит уфимец.

Спустя несколько секунду он заявляет, что управлял не внедорожником, а вазовской «пятеркой», и добавляет: «Я вообще не пил. Я вообще непьющий человек». Тем не менее позже медицинское освидетельствование показало у него 1,425 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, прав мужчина не имел – его лишили водительского удостоверения за нетрезвое вождение.

Напомним, авария c летальным исходом произошла вечером 14 августа на улице Сочинской. На перекрестке рядом с мечетью «Ихлас» Toyota Land Cruiser вылетел на встречку, где протаранил вазовскую «девятку». От удара последнюю развернуло, после чего она по касательной зацепила еще четыре автомобиля - Hyundai Elantra, ВАЗ-2115, Renault Kaptur и Audi A6. Сам же внедорожник врезался во встречный Hyundai Santa Fe. В аварии погибли три человека – все они находились в салоне «девятки».