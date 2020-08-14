В Уфе рано утром «Porsche Cayenne» протаранил киоск

В аварии двое пассажиров иномарки получили травмы, им была оказана медицинская помощь.

Рано утром 14 августа в столице Башкирии произошло серьезное ДТП. Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, в пять утра на улице 50 лет СССР 35-летний уфимец, управляя «Porsche Cayenne», двигаясь в сторону улицы Менделеева, съехал на тротуар и протаранил торговый павильон.

В аварии двое пассажиров иномарки получили травмы, им была оказана медицинская помощь.

- Известно, что водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения, а также не имел прав на управление транспортным средством, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.