В уфимской Черниковке сделают новый фонтан

На площадке перед ДК УМПО сделают фонтан // фото: Ульфат Мустафин

На площадке перед дворцом культуры УМПО в уфимской Черниковке появится фонтан. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин.

«Там [на площадке перед ДК] полным ходом идут ремонтные работы. В наших планах проводить здесь разные концерты и мероприятия. Мною принято решение построить перед ДК фонтан, который станет одним из элементов украшения площади», – написал градоначальник на своих страницах в соцсетях.

Конкретных планов на то, как должен выглядеть фонтан, у городских властей пока нет. Мустафин попросил жителей предложить свои варианты. В ближайшее время Калининский район проведет общественные обсуждения на эту тему.

Сити-менеджер также добавил, что реконструкция парка «Первомайский», располагающегося за ДК УМПО, в этом году будет завершена.