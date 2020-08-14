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Стала известна личность 26-й жертвы коронавируса из Башкирии

Скончался 57-летний мужчина из Стерлитамака
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
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От коронавируса в Башкирии умер 57-летний мужчина

От коронавируса в Башкирии умер 57-летний мужчина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минздраве Башкирии раскрыли личность 26-й жертвы коронавирусной инфекции. О ней стало известно 14 августа. Скончался 57-летний мужчина из Стерлитамака. Как отметили в ведомстве, у него были тяжелые сопутствующие заболевания – геморрагический бронхит и острая респираторная недостаточность. Отметим, что за август это уже четвертая зарегистрированная смерть от COVID-19 в республике.

По состоянию на 14 августа в Башкирии зафиксировано 7234 случаев коронавируса. Прирост за сутки – 37 больных. В больницах лежат 160 человек, девять из них в тяжелом состоянии, а трое находятся на искусственной вентиляции легких.

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