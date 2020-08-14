Открытие кинотеатров в Башкирии вновь перенесли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Башкирии перенесли открытие кинотеатров с 15 августа на 1 сентября.

Напомним, что ранее в Минкульте Башкирии сообщили, что открытие кинотеатров в регионе запланировано на субботу, 15 августа. Но, судя по всему, эпидемиологическая ситуация в республике внесла в эту дату свои коррективы.

На этот раз в министерстве рассказали, что жители республики смогут посмотреть кино в лучшем случае 1 сентября. Кинозалы распахнут двери если в оперативном штабе по нераспространению коронавируса в Башкирии посчитают, что это не усугубит ситуацию с заболеваемостью.

В Минкульте также напомнили, что сейчас в Башкирии в обычном режиме функционируют музеи и библиотеки.