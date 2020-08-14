«Не выкидывайте в мусорный бак»: в Башкирском селе снова сбежало экзотическое животное

Владелец животного передает, что игуана из-за холодной погоды могла впасть в анабиоз на любом участке местных жителей.

В селе Иглино у местного жителя снова сбежал домашний экзотический питомец – игуана Гарри. Оказалось, что существо само открывает дверь и уходит на улицу. Владелец животного передает, что игуана из-за холодной погоды могла впасть в анабиоз на любом участке местных жителей.

- Он не умер! Не выкидывайте в мусорный бак, даже если вы уверены, что он мертв. Спасибо, - написал Олег.

Напомним, что «КП – Уфа» 6 августа писала о Гарри – местные жители сняли на камеру мобильного телефона разгуливающую по дороге зеленую игуану. В тот день тропический зверь тоже сбежал от хозяина. Ранее он сбегал и в августе 2019 года, в этом месяце у этого вида начинается брачный сезон. Гарри попросту отправился на поиски самки.

Огромная просьба, если обнаружите Гарри, позвоните по телефону хозяину 8(964)9603838.