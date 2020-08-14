Радий Хабиров ввел режим ЧС в 14 районах Башкирии

Режим ЧС также введен в городе Кумертау

Глава Башкирии Радий Хабиров ввел режим чрезвычайной ситуациии в 14 районах республики. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В документе сказано, что режим ЧС введен «в связи с почвенной засухой и суховеями» в июле 2020 года, что привело к гибели сельскохозяйственных посевов.

Режим ЧС в период с 1 по 20 августа введен на территории Абзелиловского, Баймакского, Бурзянского, Гафурийского, Зианчуринского, Зилаирского, Ишимбайского, Кармаскалинского, Кугарачинского, Куюргазинского, Мелеузовского, Салаватского, Стерлибашевского, Учалинского районов и в городе Кумертау. Там установлен «региональный уровень реагирования».

Минсельхозу Хабиров поручил подготовить и представить документы на возмещение затрат от гибели сельхозкультур, а администрациям районов «принять исчерпывающие меры по смягчению засухи».