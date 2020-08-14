Число жертв коронавируса в Башкирии увеличилось до 26

В Башкирии еще один человек умер от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии обновилась статистика по коронавирусу. За сутки инфекцию подхватили 37 человек. С начала пандемии подтверждено 7234 зараженных. Информационный центр по мониторингу ситуации c COVID-19 сообщает об еще одной смерти. В администрации подтвердили эту информацию. «КП-Уфа» запросила данные об умершем у Минздрава Башкирии. Общее число жертв коронавируса в республике достигло 26.

Тем временем за последние 24 часа выздоровело 569 человек (всего – 6292). На лечении остаются 916 человек, 160 - в больницах, 756 переносят болезнь в легкой форме, находясь дома.