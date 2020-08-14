У уфимца угнали дорогой «Mercedes» S-класса

У уфимца ночью угнали его дорогой «Mercedes» S класса, который был припаркован рядом с торговым центром.

По данным источника «КП-Уфа», черный автомобиль представительского класса пропал вечером 12 августа с парковки одного из торговых центров. Хозяин сразу же обратился в полицию. Сейчас стражи порядка ведут розыск угнанной машины.

Уже после этого владелец машины начал распространять информацию об угоне в социальных сетях. За любые достоверные данные о пропавшем автомобиле он гарантирует денежное вознаграждение.

Если вы знаете, где сейчас находится «Mercedes», то можете связаться с владельцем по телефону 8-937-331-16-55.