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В Уфе будут судить предпринимателя, который уклонился от налогов на 400 млн рублей

Правоохранители завершили расследование
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
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Предприниматель уклонился от налогов на сумму более 400 млн рублей

Предприниматель уклонился от налогов на сумму более 400 млн рублей

Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Уфе местного предпринимателя будут судить за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Бизнесмен укрыл более 400 млн рублей. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

По версии следствия, с 2013 по 2015 года обвиняемый, занимаясь розничной торговлей одежды, организовал фиктивный документооборот с другими индивидуальным предпринимателем, чтобы уклониться от уплаты налога на добавочную стоимость. Контрагент якобы поставляли ему одежду на продажу – на самом деле этого не было.

Товар бизнесмен покупал у частных лиц без документов и за наличный расчет. Затем он предоставлял своему бухгалтеру ложные сведения о расходах, которые отражались в книгах покупок и налоговых декларациях. За счет этой махинации обвиняемому давали налоговый вычет. Таким образом он уклонился от уплаты налога на общую суммы свыше 400 млн рублей. В ходе следствия бизнесмен не признал вину в совершенном преступлении.

«В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на движимое и недвижимое имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 600 млн рублей», – передали в СК.

После утверждения обвинительного заключения дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Криминал