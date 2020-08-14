Пьяный водитель на внедорожнике и трое погибших: подробности смертельного ДТП в Уфе

фото: ГИБДД

ГИБДД представила подробности смертельной аварии, которая произошла 13 августа на улице Сочинской в Уфе. Стало известно, что всего скончались три человека, а один из участников аварии был пьяным и без прав. По уточненным данным, в ДТП попали семь автомобилей.

фото: ГИБДД

Инцидент произошел вечером, около 20:30. По версии дорожной полиции, 38-летний уфимец на Toyota Land Cruiser врезался в лоб встречной «девятке», после чего она столкнулась в Hyundai Elantra, «пятнадцатую», Renault Kaptur и Audi A6. Параллельно с этим первый внедорожник ударился во встречный Hyundai Santa Fe. В ДТП погибли три человека, еще один получил тяжелые травмы.

фото: ГИБДД

«38-летний водитель девятой модели и его неустановленный пассажир, на вид 30-35 лет, скончались на месте происшествия. Еще его два пассажира, с тяжелыми травмами были доставлены в больницу, где один из них скончался сегодня утром не приходя в сознание», – заключили в ГИБДД.

фото: ГИБДД

Правоохранители также рассказали о водителе Toyota. У него не было прав – его лишили удостоверения в январе 2020 года за пьяную езду. В этот раз он тоже был под градусом: освидетельствование показало 1,200 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.