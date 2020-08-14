В лесу под Уфой заблудились два парня и одна девушка

Молодых людей нашли спасатели Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В лесу возле СНТ «Яблонька» в Демском районе Уфы заблудились два парня и одна девушка. Об этом рассказали в Госкомитете РБ по ЧС.

На поиски молодых людей выехали спасатели аварийной службы. Они быстро смогли выйти на «потеряшек». Их вывели к ближайшему населенному пункту.

В ГК ЧС по РБ напомнили основные правила безопасности в лесу:

– перед походом нужно сообщить о маршруте близким;

– отказаться от посещения незнакомых мест;

– зарядить перед походом телефон, взять с собой нож, компас, спички, фонарик и свисток;

– захватить еду, питье и лекарства.

Напомним, на днях в лесах Белорецкого района пропала группа из 8 туристов. Они отправились отдыхать на водопад. В поисках участвовали спасатели.