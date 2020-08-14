Уфимка, сбившая насмерть ребенка на пешеходном переходе, потребовала от своего адвоката вернуть гонорар

Ребенок тогда скончался в карете скорой помощи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Уфе назревает очередной скандал: местная жительница, которая в мае прошлого года насмерть сбила на пешеходном перекрестке девятилетнего велосипедиста, подала в суд на своего адвоката. Женщина возмущена, почему она получила два года в колонии-поселении, а не отделалась условным сроком – ведь она заплатила за это 1,5 миллиона рублей!

Как рассказал адвокат Александр Войцех в эфире «Эхо Москвы в Уфе», виновница ДТП утверждает, что заплатила своему адвокату 100 тысяч рублей в качестве гонорара, а еще 1, 5 миллиона – как гарантию того, что приговор будет всего лишь условный срок как в суде первой инстанции, так и на рассмотрении апелляции. Суд первой инстанции действительно вынес мягкий приговор – 2 года условно с испытательным сроком на 3 года, плюс подсудимая обязана была выплатить родителям погибшего мальчика полмиллиона рублей. Вот только апелляционная инстанция с таким приговором не согласилась, и отправила женщину в колонию-поселение, хоть и с отсрочкой наказания на 10 лет. Что же решила виновница ДТП? Что адвокат ее обманула и присвоила деньги себе, поэтому и подала на нее в суд, обвинив в мошенничестве.

Войцех уточнил, что адвокат действительно призналась в мошенничестве и даже написала явку с повинной, правда, заявив, что такого мягкого наказания она добилась не с помощью взятки, а исключительно благодаря своему профессионализму. В этой ситуации удивляет другое – что виновники ДТП уверены, что с помощью денег можно избежать заслуженного наказания, и искренне возмущаются, когда подобная схема не срабатывает.