В Уфе столкнулись 4 автомобиля: в жесткой аварии погиб водитель

Фото: уфимская Госавтоинспекция

Сегодня в девятом часу вечера в Уфе произошла жесткая авария. Столкнулись сразу четыре автомобиля: ВАЗ-2109, ВАЗ-2115, «Рено Сандеро» и «Хендай Элантра». От мощного удара все автомобили получили серьезные повреждения, а отечественные легковушки и вовсе разворотило в груду металла. По данным республиканской Госавтоинспекции, в жуткой аварии погиб водитель «девятки», остальных участников столкновения с различными травмами, ушибами и переломами увезли в больницу.

Сейчас на месте ДТП работают спасатели, медики, сотрудники дорожной полиции. Что стало причиной аварии, еще только предстоит выяснить, опрашиваются очевидцы инцидента.