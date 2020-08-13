Радий Хабиров пообещал онкобольным пациентам, что больше не будет очередей в больницах

Всего в этом году в республике закупили 8 новых компьютерных томографов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очень часто онкологические больные, особенно из глубинки Башкирии, сталкиваются с такой проблемой, когда им необходимо ехать на прием в республиканский онкологический диспансер, превозмогая боль, трястись в многочасовой дороге, а потом еще отстаивать долгую очередь, прежде чем попасть на прием. Теперь эта проблема будет частично решена: по всей республике открываются новые центры амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщил Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях, отметив, что медицина должна быть доступна каждому жителю – горожанину и сельчанину. Для этих же целей было приобретено 8 аппаратов КТ, так что высокотехнологичное обследование можно будет пройти не только в Уфе.

Хорошие новости и для тех, у кого есть глазные заболевания – в Башкирии уже развернули целую сеть офтальмологических центров.

- С начала 2020 года сотрудники Уфимского НИИ глазных болезней уже провели 120 операций в Сибае и 412 - в Ишимбае. В начале августа прооперировали первых пациентов и в Кумертау. Работаем и дальше в этом направлении. Впереди – создание центров по эндопротезированию, - поделился радостной новостью Радий Хабиров.