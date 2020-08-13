В Минздраве рассказали, в каких городах и районах Башкирии больше всего зараженных коронавирусом

Ежедневный прирост заболевших по-прежнему держится на стабильной цифре в 25 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном Минздраве озвучили статистику по количеству зараженных коронавирусом в разных городах и районах Башкирии. Ожидаемо, на первом месте оказалась Уфа – здесь ковид диагностирован у 2784 жителей башкирской столицы. На втором месте задержался Нефтекамск с его 518 жителями, а на третьем – Белебеевский район и 316 инфицированных жителей соответственно. В Стерлитамаке число инфицированных СOVID-19 достигло 299 горожан, а замыкает пятерку «лидеров» Салават – там зарегистрировано 266 пациентов с коронавирусом.

Меньше всего зараженных по-прежнему в Зилаирском районе (3), Межгорье (3) и Бурзяне (2).

Напомним, что за последние сутки в Башкирии зарегистрировано 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии опасный вирус выявили у 7197 жителей республики, 25 из которых скончались от осложнений, а 5723 успешно побороли болезнь и полностью вылечились.