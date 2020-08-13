Уфимка устроила в Ленобласти стрельбу из-за парковочного места

Полиция изъяла оружие

Жительница Уфы, не желавшая уступать парковочное место, устроила стрельбу на базе отдыха в Ленобласти. Женщина пальнула в пьяного петербуржца, сообщают «Невские новости».

Инцидент произошел вечером 12 августа. Сообщение об огнестрельном ранении поступило в полицию в 23:02. Уроженка башкирской столицы выстрелила из травматического пистолета в 22-летнего парня, потому что не поделила с ним парковочное место. «Скорая» доставила его во Всеволожскую районную больницу. Он находился в «удовлетворительном состоянии». Молодому человеку оказали помощь и отпустили домой.

Полиция изъяла у женщины оружие. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.