Гражданин Болгарии угрожал приятелю взорвать отель в Уфе

В Уфе 55-летний гражданин Болгарии угрожал своему партнеру взорвать отель, в котором расположен бизнес-центр.

Тревожный звонок в дежурную часть полицию поступил от директора отеля поздним вечером 12 августа. Мужчина объяснил, что ему позвонил бывший бизнес-партнер, который потребовал от него 500 тысяч евро, в противном случае собеседник угрожал подорвать отель, в котором находится бизнес-центр обратившегося в полицию.

На место немедленно выехали саперы, которые начали обследовать здание. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», никаких следов взрывных устройств специалисты так и не обнаружили. По всей видимости, таким глупым образом звонивший решил вымогать у своего бывшего партнера полмиллиона евро. Мужчину, сообщившего о ложном факте терроризма, доставили в полицию.