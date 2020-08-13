Выходные в Башкирии будут дождливые и прохладные

В выходные также будет по-осеннему холодно, днем – мокро и дождливо. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики Башкирии рассказали, какой будет погода в регионе в субботу и воскресенье, 15 и 16 августа. По данным Башгидромета, ожидается прохладная и дождливая погода.

В субботу местами пройдут дожди, в отдельных районах ливни, грозы и даже град. Ветер ожидается слабый, по югу республики западный умеренный. Ночью похолодает до +8, +13 градусов, в северных районах температура воздуха составит и вовсе +3 градуса. Днем воздух прогреется до +16, +21 градуса.

В воскресенье характер погоды ничуть не изменится – ночью также будет по-осеннему холодно, днем – мокро и дождливо.

В Уфе, в свою очередь, 15 августа ночью ожидается +12 градусов, днем +20. Вечером пройдет сильный ливень с грозой, 16 августа похолодает до +17 градусов, дожди продолжатся.