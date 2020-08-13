Уроженца Башкирии посадили на 15 лет за педофилию и продажу детского порно в США

Руслана задержали, когда на заднем сиденье его машины гаишник заметил голого мальчика

Свердловский областной суд на 15 лет посадил 24-летнего уроженца башкирского города Белорецка Руслана Ф.. Его обвиняли в более чем 50 эпизодах по статьям, связанным с педофилией. Об этом сообщают коллеги из «КП-Екатеринбург».

Преступника удалось вычислить по чистой случайности – в 2018 году его машину за городом остановил гаишник. На заднем сиденье салона авто полицейский заметил голого 13-летнего мальчика.

Впоследствии выяснится, что подросток – одна из восьми малолетних жертв, интимные снимки которых хранились в телефоне у Руслана. Он знакомился с ними в соцсетях, общался, втирался в доверие, назначал встречи. Некоторых юных «друзей» он приглашал к себе на съемную квартиру. В числе потерпевших дети из Белорецка, Нефтекамска, Краснодара, Казани и Каменска-Уральского.

Треть уголовного дела была обвинениями в распространении детской порнографии. Руслан зарабатывал на этих роликах, продавая их на черный рынок США. На вырученные деньги, по словам его знакомой, он покупал мальчикам дорогую брендовую одежду.

По совокупности обвинений ему грозило до 20 лет колонии строгого режима. Осознав тяжесть последствий, Руслан написал явку с повинной почти по каждому эпизоду.

«Свое «влечение» к детям он объяснил тем, что в детстве над ним надругался мужчина, но его так и не поймали, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат обвиняемого Сергей Исаев. – Всего в деле фигурируют восемь потерпевших, лишь с тремя из них он виделся вживую. Большинство указанных эпизодов были совершены по переписке на сайтах знакомств и соцсетях».

На суде Руслан признал вину, и ему назначили 15 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.