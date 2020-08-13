Жизнь ребенка стала почти безнадежной: в Башкирии спасают девочку, ведущую аморальный образ жизни

Сейчас органам опеки предстоит помочь ребенку окончить 9 классов средней школы, определиться с выбором профессии и поступить учиться. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Башкирии детский омбудсмен в социальных сетях рассказала о встрече с 16-летней девушкой, которая проживает в приюте в Кугарчинском районе. Непростую историю несовершеннолетней Милана Скоробогатова рассказала в социальных сетях. Известно, что у нее есть мать, дом, но семья всегда находилась на контроле органов профилактики.

- Она уже больше 2-х месяцев проживает в приюте. Очень хочет вернуться домой, но никто из окружавших ее взрослых ни разу не поговорил с ней честно о том, что происходит. – Нам с Диной (имя изменено – Ред.) удалось перейти от бурных эмоций: гнева, сопротивления, обиды к разумному планированию ее жизни на ближайшие 2 года, - говорит омбудсмен.

Оказалось, что Дина уже неоднократно попадала в учреждение, мама спустя некоторое время забирала девочку, и жизнь возвращалась в свое обычное русло. Но ребенок при этом не учился в школе – ее образование в 16 лет это шесть классов школы.

- Полное отсутствие жизненных целей, желания учиться, получать профессию, аморальный образ жизни, полное отстранение мамы от воспитания дочери. За 4 года ситуация жизни ребенка стала почти безнадежной, - написала Скоробогатова.

Сейчас органам опеки предстоит помочь ребенку окончить 9 классов средней школы, определиться с выбором профессии и поступить учиться.