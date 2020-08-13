Парень из Башкирии сжег дом с отцом-инвалидом и пустился в бега

Житель Дюртюлинского района Башкирии жестоким образом расправился с отцом и сбежал.

По имеющейся от собственного источника «КП-Уфа» информации , молодой человек проживал в частном вместе с отцом-инвалидом в одной из деревень в Дюртюлинском районе республики. Накануне вечером между мужчинами возник конфликт, после которого изверг избил отца, поджег дом родителя и сбежал, угнав автомобиль местного сельсовета. Вскоре стражи порядка обнаружили пропавшую машину в соседнем районе. Самого водителя в ней не было.

Сейчас стражи порядка разыскивают подозреваемого и устанавливают все обстоятельства преступления. По факту убийства и угона возбуждены уголовные дела.