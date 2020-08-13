Уфимка уснула за рулем внедорожника и протаранила забор

фото: ГИБДД Уфы

В башкирской столице вечером 12 августа произошло ДТП с уснувшим водителем. Подробнее о происшествии сообщили в городской ГИБДД.

По данным дорожной полиции, 38-летняя женщина на Mitsubishi Outlander съехала с дороги по улице Сочинской в кювет и протаранила металлический забор. В результате аварии водитель получила ушибы. После оказания медицинской помощи ее отравили домой.

В Госавтоинспекции отметили, что, по предварительной информации, инцидент случился из-за того, что горожанка уснула за рулем.