В Башкирии двухлетний ребенок выпал с девятого этажа

Малыш упал с девятого этажа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В башкирском городе Кумертау утром 13 августа из окна девятого этажа жилого дома выпал двухлетний ребенок. Об этом сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Несмотря на падение с большой высоты, малыш выжил. Он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в городскую больницу.

В аварийном ведомстве отметили, что падение из окон является одной из основных причин детского травматизма и смертности. С начала 2020 года в Башкирии в подобных происшествиях пострадали 29 детей и двое погибли.