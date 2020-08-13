Минтруд Башкирии вступился за чиновницу, которая заявила, что люди не хотят работать из-за большого пособия

Скриншот записи онлайн-совещания мэрии Нефтекамска

Министерство труда Башкирии вступилось за нефтекамскую чиновницу, которая сказала, что люди не хотят работать из-за слишком большого пособия. В ведомстве заявили, что в словах замдиректора Центра занятости не было негатива, пишет ТАСС.

Как следует из комментария Минтруда агентству, на оперативном совещании в мэрии Ирина Семинихина – именно так зовут чиновницу – отметила, что «граждане предпочитают состоять на учете в центре занятости, чем трудоустраиваться» из-за того, что пособие выше предлагаемой зарплаты.

«[Семинихина] подчеркнула, что это ставит в непростую ситуацию работодателей, которые не могут укомплектовать рабочие места, – цитирует министерство ТАСС. – В речи сотрудника центра занятости негативных высказываний в адрес безработных граждан и оскорблений не содержалось», - сообщили в министерстве.

Напомним, ранее небольшой скандал из-за Минтруда разразился после слов главы ведомства Ленары Ивановой. Она назвала деньги, выделенные государством на поддержку безработных в период пандемии коронавируса, «халявой».