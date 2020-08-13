Гильмутдинов предупредил о новой спецоперации в Башкирии Фото: Рустем АХУНОВ

Начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов объявил о начале операции «Спецсигнал» на дорогах республики. Профилактические мероприятия дорожной полиции будут направлены на «повышение уровня водительскои дисциплины». Инспекторы будут обращать внимание на автовладельцев, которые не спешат уступать дорогу машинам с включенным проблесковым маячком и спецсигналом – патрулям полиции, скорой помощи и пожарным.

«А ведь данная мера не прихоть, и включенныи сигнал далеко не пустяк! – пишет Гильмутдинов. – Их используют службы, от своевременного реагирования которых зависит человеческая жизнь! Нужно понимать, что скорая помощь, спешащая на экстренныи вызов, возможно, единственная надежда тяжелобольного человека».

Главный госавтоинспектор республики напомнил, что ПДД обязывает водителей уступать дорогу машинам экстренных служб. Административная ответственность за нарушение этой нормы предусматривает штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством.