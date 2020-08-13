фото: Лиза Алерт

Под Уфой прекращены поиски 10-летней девочки по имени Агата, которая пропала без вести 12 августа. Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт». Известно, что школьница ушла из дома в одном из сел пригорода, но обратно в тот же день не вернулась. Активисты и правоохранители искали ее до сегодняшнего утра , пока, наконец, не нашли – девочка обнаружена живой и здоровой.

Как уточняют коллеги из UfaTime.ru, ребенка в Уфимском районе разыскали полицейские. Сейчас они выясняют, где и по какой причине школьница пропадала.