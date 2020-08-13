В Башкирии подтвердилось еще 35 случаев коронавируса

Суточный прирост носителей коронавируса практически не меняется с 29 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии по состоянию на 13 августа 2020 года подтверждено 7197 случаев коронавирусной инфекции. Прирост за сутки - 35 зараженных. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики. Отметим, что с 29 июля показатель новых носителей COVID-19 практически не меняется. Их количество сохраняется на уровне 34-36.

Число выздоровевших за последние 24 часа увеличилось на 262 человека, всего с учета снято 5723. На лечении остаются 1449 человек, 253 из которых лежат в больницах, а 1196 переносят болезнью в легкой форме на самоизоляции.