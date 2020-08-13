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Медсестру из Уфы оштрафовали за поход в аптеку

Женщине придется выплатить 7,5 тысячи рублей
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
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Женщина после контакта с больным инфекционным заболеванием пошла в аптеку

Женщина после контакта с больным инфекционным заболеванием пошла в аптеку

В Уфе операционную медсестру 18-й городской больницы оштрафовали на 7,5 тысячи рублей за поход в аптеку. Ей назначили наказание «ниже низшего предела», сообщается на сайте Кировского районного суда.

Как пояснили в государственном органе, женщине «вменено нарушение санитарных правил в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Сотрудница должна была находиться на изоляции из-за контакта с больным инфекционным заболеванием [по всей видимости, речь идет о коронавирусе], однако покинула дом и сходила в аптеку.

Суд назначил медсестре штраф «ниже низшего предела» из-за признания вины, наличия ребенка, несоразмерности санкции последствиям правонарушения и имущественным положением.

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