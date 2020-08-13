Минздрав Башкирии объяснил закрытие роддомов снижением рождаемости

В Башкирии стали меньше рождать Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Закрытие роддомов в районах Башкирии связано со стабильным снижением рождаемости. Об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения республики Тагир Гизатуллин. Он ответил на просьбу жителя села Кармаскалы, который попросил возобновить работу местного роддома.

«Это [снижение количества родов] приводит к снижению квалификации врачей, работающих в районных больницах. В крупных межмуниципальных центрах и республиканских больницах сконцентрированы узкие специалисты данного профиля, есть необходимое высокотехнологичное медицинское оборудование, которое нельзя обеспечить в каждой районной больнице», – написал в ответ на обращение специалист.

Он добавил, что беременные женщины из Кармаскалинского района наблюдаются в женской консультации местной ЦРБ, а рожают в уфимском перинатальном центре. На особые случаи в районной больнице есть экстренная родовая.

Слова представителя Минздрава о снижении рождаемости подтверждают данные региональной Госкомюстиции. По статистике первое полугодие 2020 года в республике зарегистрировано 20278 зарегистрированных рождений – это на 613 (или на 2,9%) меньше, чем за тот же период прошлого года.