Прокуратура через суд обязала власти Уфы снести аварийные дома

По требованию прокуратуры и суда здания должны быть снесены в течение трех месяцев

Прокуратура Ленинского района Уфы через суд обязала городскую администрацию снести аварийные дома. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В рамках программы [по переселению граждан из аварийного жилищного фонда] в районе было полностью расселено 10 домов. Однако муниципалитет не принял должных мер по сносу пустующих строений и ограничению к ним свободного доступа», – пояснили в прокуратуре.

Надзорное ведомство потребовала устранить нарушение, поскольку «бездействие чиновников могло привести к неконтролируемому обрушению» построек.

Суд согласился с иском прокуратуры и обязал администрацию и службу по благоустройства снести дома в течение трех месяцев.