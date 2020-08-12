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Происшествия

В Башкирии нашли сгоревшее тело 67-летнего мужчины

Спасатели обнаружили его мертвое тело в сгоревшем доме
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МЧС по Башкирии сообщает, что в республике в Дюртюлинском районе произошел пожар, который унес жизнь 67-летнего местного жителя. Сообщение о произошедшем поступило днем в диспетчерскую ведомства 11 августа.

Со слов очевидцев, огонь захватил жилой дом на Озерной улице в деревне Таймурза. На месте происшествия работали медики, пожарные, полиция и сотрудники газовых служб и электросетей.

Огонь удалось ликвидировать полностью в течение 7-10 минут. Уже после того, как пожар был потушен, в доме нашли тело погибшего. Пока что достоверно о причинах произошедшего неизвестно, на месте работают следователи и дознаватели МЧС.

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