В Башкирии нашли сгоревшее тело 67-летнего мужчины

МЧС по Башкирии сообщает, что в республике в Дюртюлинском районе произошел пожар, который унес жизнь 67-летнего местного жителя. Сообщение о произошедшем поступило днем в диспетчерскую ведомства 11 августа.

Со слов очевидцев, огонь захватил жилой дом на Озерной улице в деревне Таймурза. На месте происшествия работали медики, пожарные, полиция и сотрудники газовых служб и электросетей.

Огонь удалось ликвидировать полностью в течение 7-10 минут. Уже после того, как пожар был потушен, в доме нашли тело погибшего. Пока что достоверно о причинах произошедшего неизвестно, на месте работают следователи и дознаватели МЧС.