Противник Элвина Грея прокомментировал скандал между ними

Вильдан Шамсутдинов, известный под псевдонимом Вилли, прервал свое молчание и прокомментировал конфликт с Элвином Греем.

Напомним, об этом стало известно 9 августа, когда Радик Юльякшин опубликовал в социальных сетях сообщение, что Шамсутдинов больше не может исполнять песни и использовать псевдоним Вилли, так как контракт с ним расторгнут. Грей также пригрозил, что все, кто пригласят Вильдана выступать, получат штраф в размере 5 млн рублей.

«Хотелось бы чуть-чуть ясность внести, чтобы вопросов ко мне не было. Вильдану Шамсутдинову запрещено исполнять весь его репертуар на концертах. Это да. Это нормально. Я к этому был готов, я песни сам подписывал и отдавал лейблу. Все, с этим вы разобрались. А псевдоним Вилли у меня был и до лейбла», — отметил артист в Инстаграмме.

Скандал между исполнителями начался, когда Вилли заявил, что будет теперь выступать «сам по себе». В своем посту он также заявил, у него «все хорошо, все шикарно».