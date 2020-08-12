В ГИБДД Башкирии назначили нового главу отделения района

На своей странице в социальной сети Facebook глава республиканской госавтоинспекции сообщил о новом кадровом назначении. Динар Гильмутдинов проинформировал, что найден руководитель отделения ГИБДД в Балтачевской районе.

Согласно опубликованной Гильмутдиновым информации, место получил 35-летний уроженец района Денис Гаттаров. Свою карьеру Гаттаров начал в 2008 году, работал на разных должностях, в том числе, и старшим инспектором местного подразделения. Сейчас он находится в звании капитана полиции.

Динар Гильмутдинов отметил, что рассчитывает на профессионализм и настойчивость в работе нового руководителя отделения.