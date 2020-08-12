В Башкирии 17-летний парень до смерти забил собственного отца

Подозрение следователей пало на 17-летнего сына убитого

В Альшеевском районе Башкирии 17-летний парень до смерти забил собственного отца.

Тело мертвого 55-летнего мужчины обнаружили возле частного дома одной из деревень района утром 10 августа. У погибшего были множественные травмы криминального характера: гематомы под глазами, а также на затылке и лбу. Подозрение правоохранителей пало на сына убитого – 17-летнего юношу. Следователи вызвали его на допрос, где он дал признательные показания.

Как выяснилось, молодой человек повздорил с отцом, когда распивал с ним спиртное во дворе дома. По предварительной информации, он схватил металлическую трубу и начал избивать ею мужчину – до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

По данным собственного источника «КП-Уфа», подозреваемый учится в колледже. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В 2020 году его судили за незаконное проникновение в жилище. Более того, парень состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних с 2011 года.