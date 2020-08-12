На Куштау у журналиста федерального издания украли ноутбук и телефон

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В Ишимбайском районе Башкирии рядом с горой Куштау из палатки журналиста «Новой газеты» были украдены телефон и ноутбук. Корреспондент занимался освещением акции протеста против разработки шихана. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Журналист из Москвы обратился в полицию в пятом часу утра 11 августа. Он рассказал, что кража произошла в период с 9 на 10 число. Неизвестные проникли в его палатку и вынесли из нее рюкзак, в котором лежал ноутбук, зарядные устройства и сотовый телефон.

По факту кражи следственный отдел возбудил уголовное дело.

Напомним, на выходных у подножья Куштау состоялся флешмоб, в котором приняли участие порядка полутора тысяч человек.