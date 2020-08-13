Уфимец строил гараж и проткнул себе бедро арматурой

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Во время строительства гаража в Уфе мужчина проткнул себе бедро арматурой. Инцидент произошел накануне вечером, 12 августа. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

Происшествие случилось на территории одного из частных домов села Старые Турбаслы. Горожанин находился на одной из возведенных стен строящегося гаража и проводил подготовительные работы для укладки крыши. В какой-то момент он оступился и с налета присел на торчащую арматуру. Она почти насквозь проткнула несчастному бедро.

На помощь мужчине прибыли спасатели и бригада медиков. Сотрудники аварийной службы спилили металлический штырь, спустили пострадавшего и перенесли его до автомобиля «скорой».