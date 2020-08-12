Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Избитая мужем уфимка заявила, что ее супруг изнасиловал падчерицу

Женщине потребовалась помощь медиков
Рустем АхуновРустемАхунов
КомментироватьОставить комментарий
Избитая мужем уфимка заявила, что ее супруг изнасиловал падчерицу

Избитая мужем уфимка заявила, что ее супруг изнасиловал падчерицу

47-летняя уфимка рассказала, что ее супруг изнасиловал падчерицу.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, жуткий случай произошел 10 августа. После того, как избитой уфимке (женщине сломали челюсть - ред) оказали помощь в больнице, она неожиданно заявила, что травмы ей нанес супруг. Кроме того, она рассказала, что муж надругался над их падчерицей. В квартиру, в которой якобы произошли преступления, нагрянули полицейские и арестовали 41-летнего уфимца. Мужчина был сильно пьян.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства жуткой истории. Не исключено, что избитая женщина оговорила супруга.

Криминал