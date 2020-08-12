Избитая мужем уфимка заявила, что ее супруг изнасиловал падчерицу

47-летняя уфимка рассказала, что ее супруг изнасиловал падчерицу.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, жуткий случай произошел 10 августа. После того, как избитой уфимке (женщине сломали челюсть - ред) оказали помощь в больнице, она неожиданно заявила, что травмы ей нанес супруг. Кроме того, она рассказала, что муж надругался над их падчерицей. В квартиру, в которой якобы произошли преступления, нагрянули полицейские и арестовали 41-летнего уфимца. Мужчина был сильно пьян.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства жуткой истории. Не исключено, что избитая женщина оговорила супруга.