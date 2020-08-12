В Башкирии будут судить мужчину, который в свой день рождения 52 раза ударил ножом подругу

Следователи смогли расколоть убийцу

В Туймазинском районе Башкирии будут судить 28-летнего местного жителя, который 52 раза ударил ножом свою подругу. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

Жесткое убийство произошло вечером 20 апреля. Мужчина пришел в гости к знакомой, чтобы отпраздновать свой день рождения. Во время застолья между ними произошла ссора на бытовой почве, и тогда обвиняемый взял нож и нанес подруге не менее 52 ножевых ранений в шею и грудь. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

«После содеянного он убрался в квартире, а затем вызвал сотрудников полиции, заявив, что обнаружил свою знакомую уже мертвой, когда пришел к ней в гости», – рассказали в СК.

Сыщиков объяснения мужчине не убедили. Они провели расследование и выяснили, что к потерпевшей в день убийства больше никто не заходил. Кроме того, правоохранители обнаружили на месте преступления следы, указывавшие на подозреваемого – в частности, распитая бутылка, которую мужчина принес с собой. В конце концов он раскололся и написал явку с повинной.

Подозреваемый проходил психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что у него есть психическое расстройство, лишающее «способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий». Материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчину собираются отправить на принудительное лечение.